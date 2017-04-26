Her Şey Dahil

Komedi de aradığınız her şey bu oyunda!

Her Şey Dahil

Komedi de aradığınız her şey bu oyunda!

Bir balayı ne kadar ters gidebilir? Bir otel odası iki ayrı çifte satılırsa neler olur? Fatma ve Mehmet Yılmaz çifti balayını geçirmek için yer ayırttıkları otele gelirler. Ama hiçbir şey düşledikleri gibi olmayacaktır. Yıllarca hayalini kurdukları gecede genç çiftimizin yolları "katil suratlı" bir kasapla karısı, meraklı bir otel görevlisi ve aradığı katilin peşindeki bir polis memuru ile kesişir ve eğlence başlar.

Genç çiftimiz muradına erebilecek mi? Kasap ve karısının hayali gerçek olacak mı? Otel görevlisi ortaya çıkan sorunları çözebilecek mi? ve en önemlisi, polis memuru aradığı katili bulabilecek mi?

Yazan: Elif Artun Yüksel

Yöneten: Murat Ergür

Oynayanlar

Murat Ergür

Birgen Engin

Eray Türk

Yücel Gökçek

Ezel Salık

Okay Şenol

Komedi 2 Perde

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Esenyurt

Mekan : Torium AVM

Mekan Adresi : Turgut Özal Mahallesi, E-5 yolu Üzeri, 34513 Haramidere

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Her Şey Dahil

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Ankara Belediye Başkanı, İ.Melih Gökçek, Melih Gökçek, Turgut Özal, Eray Türk, Esenyurt, Istanbul, İstanbul, Torium, Polis
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