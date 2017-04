Komedi de aradığınız her şey bu oyunda!



Bir balayı ne kadar ters gidebilir? Bir otel odası iki ayrı çifte satılırsa neler olur? Fatma ve Mehmet Yılmaz çifti balayını geçirmek için yer ayırttıkları otele gelirler. Ama hiçbir şey düşledikleri gibi olmayacaktır. Yıllarca hayalini kurdukları gecede genç çiftimizin yolları "katil suratlı" bir kasapla karısı, meraklı bir otel görevlisi ve aradığı katilin peşindeki bir polis memuru ile kesişir ve eğlence başlar.



Genç çiftimiz muradına erebilecek mi? Kasap ve karısının hayali gerçek olacak mı? Otel görevlisi ortaya çıkan sorunları çözebilecek mi? ve en önemlisi, polis memuru aradığı katili bulabilecek mi?



Yazan: Elif Artun Yüksel



Yöneten: Murat Ergür



Oynayanlar



Murat Ergür



Birgen Engin



Eray Türk



Yücel Gökçek



Ezel Salık



Okay Şenol



Komedi 2 Perde



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Esenyurt



Mekan : Torium AVM



Mekan Adresi : Turgut Özal Mahallesi, E-5 yolu Üzeri, 34513 Haramidere



Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Her Şey Dahil



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır