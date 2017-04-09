Her Şey Dahil
Komedi de aradığınız her şey bu oyunda!
Komedi de aradığınız her şey bu oyunda!
Bir balayı ne kadar ters gidebilir? Bir otel odası iki ayrı çifte satılırsa neler olur? Fatma ve Mehmet Yılmaz çifti balayını geçirmek için yer ayırttıkları otele gelirler. Ama hiçbir şey düşledikleri gibi olmayacaktır. Yıllarca hayalini kurdukları gecede genç çiftimizin yolları "katil suratlı" bir kasapla karısı, meraklı bir otel görevlisi ve aradığı katilin peşindeki bir polis memuru ile kesişir ve eğlence başlar.
Genç çiftimiz muradına erebilecek mi? Kasap ve karısının hayali gerçek olacak mı? Otel görevlisi ortaya çıkan sorunları çözebilecek mi? ve en önemlisi, polis memuru aradığı katili bulabilecek mi?
Yazan: Elif Artun Yüksel
Yöneten: Murat Ergür
Oynayanlar
Murat Ergür
Birgen Engin
Eray Türk
Yücel Gökçek
Ezel Salık
Okay Şenol
Komedi 2 Perde
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Profilo Kültür Merkezi Küçük Salon
Mekan Adresi : Cemal Sahir Cad. No: 33
Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Her Şey Dahil
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır