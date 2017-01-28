Her Şey, Daha Hızlı Web İçin!

Bazı web siteleri, sayfalarını reklamlara tıka basa doldurup, bir de reklam engelleyicileri kullanmamıza öfkelenirken, web tarayıcısı geliştiricileri, bize daha hızlı bir web deneyimi sunmanın yeni yollarını arıyorlar.



Mozilla Firefox ve Google Chrome, sayfaların yeniden yüklenme süresini hızlandırmak üzere Facebook ile ortak çalışıyorlar. Sayfayı yeniden yükleme süresi, Google'a göre önemli çünkü Chrome'daki sayfa görüntülemelerin yüzde 20'sinden fazlası, yeniden yüklemelerden geliyor. Facebook, Chrome ve Firefox'un iki senelik ortak çalışması, "önbellekleme" (caching) tekniğinin geliştirilmesini sağladı. Önbellekleme, internetten alınan bazı bilgilerin PC'nize kaydedilmesi ve tekrar gerektiğinde PC'nizden hızla açılması anlamına geliyor.



Web tarayıcısı üreticileri ve web geliştiricileri iletişim halinde olsalar da, bu tür bir ortaklığa nadir rastlanıyor. Üç firmanın bir arada çalışmasıyla yeni standartların ortaya çıkması da muhtemel. Web tarayıcılarını hızlandırmak, bitmek tükenmek bilmeyen, biraz nankör bir iş ancak web bu sayede yaşıyor. Sayfaların hızlı açılması, daha çok sayfanın okunması, daha çok ürünün internetten satın alınması ve sosyal medya durumlarının daha çok güncellenmesi anlamına geliyor.



Önbelleklemede yapılan son geliştirmeler, web tarayıcılarının grafikler ve yazı tipleri gibi web öğelerinin her defasında kontrol edilmesinin önüne geçiyor (çünkü web sitesi, bunların değişmeyeceğini söylüyor). Yeni teknik, Chrome'da Facebook'un yeniden yüklenme süresini yüzde 28 hızlandırırken BBC'nin sitesi, eskisinden yüzde 50 daha hızlı açılıyor. Firefox takım üyesi Patrick McManus, yeni işlevlerin geliştiriciler tarafından kullanılmasını şiddetle öneriyor.