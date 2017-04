Her On Ölümden Biri Sigaradan

Dünya Tütün Araştırmaları tarafından 109 ülkede yapılan araştırmanın raporu yayınladı. Raporda, 1990 ile 2015 yılları arasında dünya genelinde nüfusa oranla tütün mamullerini kullananların yüzde 15,3 oranında azaldığı açıklandı. Sigara kullanıcılarının üçte bir oranında azalmasına rağmen her on kişiden birinin sigaraya bağlı etkenlerden dolayı öldüğü belirtildi.



Ülkelerin sigaraya karşı verdikleri mücadelenin etkili olduğu belirtilen raporda, ayrıca ekonomik seviyesi yüksek olan ülkelerde sigara ölümlerinin daha az olduğu ifade edildi. Dünya genelinden her on ölümde birinin nedeni sigara olurken, Almanya'da her yedi ölümden biri sigara ve sigaraya bağlı nedenlerden öldüğü açıklandı.



Dünya genelinde sigaraya bağlı ölümlerin 6 milyon 400 olduğu belirtilen raporda ölüm oralarının yoğunlukla fakir ülkelerde yaşandığı ve ölüm oranlarının artığı ülkelerde sigara kullananların da yüzde 7 oranında arttığı ifade edildi. Dünya genelinde tütün mamullerini kullananlar arasında erkekler çoğunlukta. Her dört erkekten biri yüzde 25'i kadınların ise yüzde 5,4'ünün her gün tütün mamulleri tükettiği belirtildi. Türkiye de tütün mamulleri tüketiminin azaldığı ülkeler arasında yer alırken. 1990'da her gün sigara içenlerin nüfusa oranı yüzde 30,2, 2015'te yüzde 22,9 olarak kaydedildi. En çok sigara tüketenler ise erkekler. Erkekler 1990'da yüzde 47,7 gibi yüksek bir oranda sigara tüketirken, 2015'te tüketim yüzde 32,2'ye düşüyor. Kadınlarda ise sigara kullananların 13,4'ten yüzde 14,1'e yükseldiği kaydediliyor.



Nottingham Üniversitesi'nden John Britton yayınladığı makalede, zengin ülkelerden tütün kullanmada düşüş yaşanmasına rağmen bu ülkelerin ürettiği tütün mamulleri ise düşük ve orta gelirli ülkelere ihraç ederek oradaki insanların ölümüne neden olduğuna vurgu yaptı. Alman Kanser Araştırma Merkezi'nde Kanser Önleme Bölümü yönlendirir Ute Mons, Avrupa ülkelerinde tütün ürünlerine açık hava tanıtımının Almanya'da yapıldığı bulun bir an önce yasaklanması gerektiğine dikkat çekti. - FRANKFURT