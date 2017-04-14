Her Mahalleye Sağlık Evi" Projesi

Burhaniye Belediyesinin, "Her mahalleye sağlık evi" sloganıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Bahçelievler Sağlık Ocağı tamamlanarak ilçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.



Belediye Başkanı Necdet Uysal, ilçede sağlık alanında yürüttükleri projelere yenisini eklemenin mutluluğu içinde olduklarını belirtti.



Mahalledeki mevcut sağlık ocağının yetersiz olduğunu dile getiren Uysal, şunları kaydetti:



"Bahçelievler Mahallesi Burhaniye'nin en büyük mahallesi. Mevcut sağlık ocağı mahalleye hizmet aşamasında isteklere cevap veremiyordu. Vatandaşlarımızın daha kaliteli bir sağlık hizmeti alabilmesi adına belediye olarak bir sağlık ocağı yaptık ve ilçe Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettik. Halkımıza ve çalışan sağlık personelimize hayırlı uğurlu olsun."