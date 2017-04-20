Her Kitap Yeni Bir Dünya Projesi" Ödül Töreni

Kulu Belediyesi tarafından organize edilen Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdare Başkanlığının desteği ile hayata geçirilen her kitap yeni bir dünya projesi kapsamında jüri tarafından belirlenen öğrencilere hediyeleri verildi.



Projede okuduğu kitabı en iyi anlatan, Karacadere Dipdede ve Canımana Ortaöğretim Okulu öğrencilerine Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız tarafından hediye olarak bisiklet ve tablet verildi.



Çocukların kitap okuması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Yıldız, "Bu hediyelerimizin ardından olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Onlar bizim geleceğimizi ne ekersek onu biçeceğiz. Bu vesile ile öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.