Her Kesimden İnsana "Müzayede" Heyecanı Yaşatıyor

Antalya'da bir koleksiyoner tarafından 15 günde bir düzenlenen antika obje müzayedeyesine, toplumun her kesiminden vatandaş yoğun ilgi gösteriyor.



Müzayede denince varlıklı insanların lüks salonlarda katıldıkları ve binlerce lira harcayarak antika obje ve eserler satın aldıkları organizasyonlar akla gelir. Daha çok zengin kişilerin hobisi olarak düşünülse de Antalyalı koleksiyoner Ahmet Yücel Eldemir, düzenlediği müzayedelerde toplumun herkesiminden insanı buluşturmaya başladı.



Antalya'da 15 günde bir müzayede düzenleyen Eldemir'in açtığı mezat salonundaki müzayedelere, koleksiyoner ve antika severler yoğun ilgi gösteriyor. Saat, tablo, vazo, lamba, porselen tabak, kandil, biblolar, daktilo, gramofon ve plakların çoğunlukla yer aldığı müzayedeleri, koleksiyonerlerin yanı sıra meraklı vatandaşlar da izliyor.



07 Antik Mezat Koordinatörü Ahmet Yücel Eldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının antikaya meraklı insanları bir araya getirmek olduğunu söyledi.



Müzayedelerde satışa sunulan eserlerin 50 ila 150 yıllık olduğunu ifade eden Yücel, "Büyük müzayedelerden farklı olarak her kesimden insanın katılımını sağlamak ve herkesin buradan bir şey alarak mutlu şekilde evine dönmesi için bazı ürünleri 1 liradan satışa sunuyoruz. O objeye talipli çok olursa fiyatı yükselebiliyor ancak ilgi görmezse 1 liradan yeni alıcının oluyor." dedi.



Büyük heyecan yaşanıyor



Galeride 15 günde bir düzenledikleri müzayedelere Antalya'nın yanı sıra Konya, Isparta, Mersin ve Burdur gibi çevre illerden de meraklıların katıldıklarını dile getiren Eldemir, müzayedelerin çok heyecanlı geçtiğini ifade etti.



Eldemir, müzayede öncesi galeriye gelen herkese bayrak verdiklerini ve ürün almak isteyenlerin bu bayrakları kaldırarak artırmaya katıldığını dile getirerek, şunları söyledi:



"Katılımcılarımız o kadar heyecanlı ki adeta yarışıyorlar. Fiyatlar uygun olunca kapışma kaçınılmaz oluyor. Tabi bütün objeler için bu geçerli değil. Katılımcılar kendilerini büyük bir müzayedede hissediyorlar. 70-80 yıllık bir bakır ibrik, murano vazo, gaz lambaları, pirinç Osmanlı kahve değirmenleri, Avrupa porselen heykeller ve daha birçok eser 1 liradan başlayan fiyatlardan satışa çıkıyor."



Meraklıların bu ürünleri antikacıdan daha yüksek fiyata almaktansa müzayedelerine geldiğini anlatan Eldemir, "Burada fiyatı talep belirliyor. ABD'li merhum şarkıcı Elvis Presley'in plakları 1 liradan satışa çıkıyor. Meraklısı varsa 100-150 lirayı buluyor. Anlayan yoksa çok daha uygun fiyata yeni alıcısında kalıyor." dedi.



80 yaşındaki antika meraklısı



Müzayedeye bir yakınıyla gelen 80 yaşındaki Şevkiye Türkmen de ilk kez bir antika müzayedesine katıldığını söyledi.



Merak ettiği için açık artırmaya katıldığını ifade eden Türkmen, "İngiliz porselen bir çaydanlık vardı. Onu almak için bekliyordum. Ben bayrak kaldırıncaya kadar çaydanlık satıldı, alamadım." dedi.



Ortamı ve satışa sunulan antika objeleri beğendiğini belirten Türkmen, sağlığı elverdiği ölçüde müzayedeleri takip edeceğini sözlerine ekledi.