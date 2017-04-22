Her Iki Takım da Hakemi Hedef Aldı

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta Çaykur Rizespor evinde Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından mücadeleyi değerlendiren teknik adamlar, hakem kararlarını eleştirdi.



Karşılaşmanın ardından açıklama Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, hakemlere yüklendi. Karaman "Dramatik bir maç izledik. Maçın başlangıç bölümünde üç tane attığımız şut var. Ben tabii önce kendimi eleştiriyorum. Rakip 1 şut attı gol oldu. Aslında o 3 şuttan 1 veya 2'sinin gol olması lazım bizim adımıza. Biz yapamadık ve 1-0 mağlup duruma düştük. Mağlubiyetten sonra bir an için oyunun ilerleyen bölümlerinde, iyi oynayan bir takımın demoralize olması var. Evet toparlandık beraberliği sağladık. Baskı yediğimiz bölümler oldu, oyuncu değişikliklerine gittik. Aslında futbolda zaman zaman değişiklikler satranç gibi. Satrançta bir hamleyi yaparken diğer hamlelerde ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. Biz de daha sonra Leo'yu oyundan aldık. Çünkü 2-1 öndeyiz, daha çabuk bir oyuncu, biraz daha oyunu rahatlatmak gibi bir düşüncemiz vardı. Oyuna girecek oyunculara da ona göre bazı görevler veriyorsunuz. 3'üncü golü düşünüyorken 2'inciyi yedik. Son bölümler penaltı, aleyhimize çalınan penaltı, lehimize çalınan penaltı. Maç içerisinde insan çok duygusal olabilir, bağırabiliyor, şunu söylemek istiyorum; Rizespor'un özellikle bu sene hakem arkadaşlar bizim yönettikleri maçlara bir baksınlar. Zaman zaman rakiplerin aleyhine bizim lehimize olan hatalı kararlar da veriyorlar. Fakat esas dikkat çeken nokta, hakem arkadaşlarımız Rizespor'un lehine olan düdüklerini çalarken, yanlış karar mı acaba deyip çalmıyorlar, çalamıyorlar, çekiniyorlar. Şunu düşünüyorlar 'Rizespor korunuyor'. Arkadaşlar şimdi maçları sayarsam, öyle maçlar var ki, diğer takımlara haksızlık yapmış olacağım çünkü onların bir cevap hakkı yok" ifadelerini kullandı.



AVCI'DAN PENALTI TEPKİSİ



Başakşehirspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Rizespor lehine çalınan penaltıyı televizyondan izlediğini ve penaltı olmadığını dile getirerek, "Rizespor takımı en fazla direkt oynayan ikinci takımı, en fazla orta yapan takımlarından. Onun dışında da bir anda savunmadan hücuma geçişleri var. Aslında savunmada biz bununla ilgili çözüm noktalarına çalıştık. 7 dakika gole kadar büyük takım gibi oynadık, golü bulduk. Aslında oyunu daha erken koparabilecek oyun planlarımız vardı. Ondan sonra Rizespor'u ilk devrenin sonuna kadar devreye soktuk. Topun arkasında kaldık ama hamle yapmadık, orta yaptılar, bunlardan bir tanesiyle de devre biterken gol yedik. İkinci ayrı itibariyle rakip sahada oynayan, çalıştığı opsiyonları, çözüm noktalarını iyi kullanan bir takımdık. Sonrasında da bireysel anlamda bizim gibi takımın yemeyeceği bir gol yedik. Hem başlangıçta hem de sonrasında savunmada aldığımız pozisyonla alakalı. Ardından tekrar devreye girdik, golü yakaladık. Çizgiden dönen pozisyonlarımız var, daha üretken olduk. Geçiş verdik bir iki tane, 90 ile 94 arasında da başka bir aksiyon vardı. 2 penaltı var, bizimkine biraz yakındım, ağır gibi geldi bana, rakibinkini televizyondan gördüm penaltı değil. Bir hata yapıldı bizimle ilgili, hatayı hatayla örtmek gibi oldu bu. Sonuçta 3-3'lük bir skor ile ayrıldık. 10 aydır yarışın içerisindeyiz, bunu kaybetmek istemiyoruz. Bizim için çok değerli, harika bir sezon geçiriyoruz. Bunun için mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye çalışacağız. Harika giden bir sezonu doğru bir şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.



(Hasan Fehmi Demir - Bayram Ali Sarı / İHA)