Her İki Sağlık Çalışanından Biri Tıbbi Cihazlarla Yaralanıyor'
Öğretim Üyesi Öztoprak, sağlık personelinin kullandığı sağlık cihaz ve araçları nedeniyle ağır iş güvenliği riski altında bulunduğunu, her iki sağlık çalışanından birinin mutlaka tıbbi cihazlarla yaralandığını söyledi.
Öğretim Üyesi Öztoprak, sağlık personelinin kullandığı sağlık cihaz ve araçları nedeniyle ağır iş güvenliği riski altında bulunduğunu, her iki sağlık çalışanından birinin mutlaka tıbbi cihazlarla yaralandığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
sponsored ads