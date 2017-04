Her gün yediği cennet hurması midesinde kiste neden oldu

Yüksek lifte sahip olan cennet hurması 66 yaşındaki adamın midesinde tenis topu büyüklüğünde kist oluşturdu



BURSA - Bursa'da 66 yaşındaki adamın her gün yediği cennet hurmaları midesinde tenis topu büyüklüğünde kist oluşmasına sebep oldu.

Uzun süredir midesinde ağrı, bulantı, dolgunluk şikayeti ile doktora başvuran 66 yaşında M.A.S., yaptırdığı endoskopisinde gözlerine inanamadı. Midesinde tenis topu büyüklüğünde yeşil renkli, yaklaşık 6 santimetre çapında 100 gram ağırlığında yabancı cisim tespit edilen M.A.S., ne yapacağını şaşırdı. VM Medicalpark Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Keskin tarafından ameliyat olmadan yaklaşık bir saatlik bir endoskopi işlemi ile yabancı cisminden kurtulan M.A.S., eski sağlığına kavuştu. Uzun süredir ve bol miktarda cennet hurması tükettiğini ifade eden hasta M.A.S., daha önce her gittiği doktorun ameliyatla o cismi oradan çıkarabileceğini ve bu yüzden de operasyona başvurmadığını söyledi.

Cennet hurması veya diğer adıyla Trabzon hurmasını insanların severek yediğini belirten Dr. Murat Keskin, "Ancak uzun süre ve çok miktarda yenilmesi halinde mide içinde zamanla birikerek sindirilemeyen kitleler oluşturabilir. Özellikle şeker hastaları ve geçirilmiş mide ameliyatı olan hastalarda bu durumla daha sıklıkla karşılaşılabilir. Bitkisel lifler, saç, tırnak gibi sindirilmeyen maddelerin mide içerisinde birikmesi ile oluşan bezoar denilen yabancı cisimler, midede ağrı, çabuk doyma, bulantı, hazımsızlık, ince bağırsaklarda tıkanıklığa sebebiyet verebiliyor. Bazı özel cihazlar ve tekniklerle endoskopik olarak bu yabancı cisimler çıkartılabilir. Özellikle yaşlı ve ameliyat olmak istemeyen hastalar için oldukça avantajlı olan bu yöntem az sayıda belirli merkezlerde uygulanmaktadır. Bu işlem sırasında hasta uyumakta ve yaklaşık bir saatlik operasyon sonunda herhangi bir ağrı hissetmeden sağlığına kavuşmaktadır" dedi.

Keskin, her cennet hurması yiyen kişide böyle sıkıntılar olmadığını dile getirdi.

