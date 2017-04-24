Her Gün Milyonları Yönlendiren O Kadın İlk Kez Yüzünü Gösterdi



Türkiye'nin en çok kullanılan navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon'da sesli yönlendirme yapan kadın sesi "Ece"yi seslendiren oyuncu Sıla Erkan,Beyaz Show'a konuk oldu.







Güncel yol durumu bilgileriyle sürücülerin trafikte hayatını kolaylaştıran Yandex Navigasyon'un sesli yönlendirme özelliğindeki kadın ses "Ece"yi seslendiren oyuncu Sıla Erkan, ilk kez Beyaz Show'da seyircilerin karşısına çıktı.







MİLYONLARCA KULLANICIYI SESİYLE YÖNLENDİRİYOR Yandex Navigasyon'da, "Rota Oluşturuldu", "Hafifçe sağdan devam edin", "Trafik ışıklarından sola dönün" gibi yönlendirici ifadelerle her gün milyonlarca kullanıcıya sesiyle yardımcı olan Sıla Erkan, Beyaz Show'un sürpriz konuğu oldu.







"MERHABA, NASILSINIZ?" Beyazıt Öztürk sürpriz konuğunu sunarken, "Aslında her gün bu hanımefendiyi duyuyorsunuz" diyerek dikkatleri Sıla'nın üzerine çekti. Ardından seyircilere yönelik bir şeyler söylemesini istedi. Navigasyondaki tonlamasıyla "Merhaba, nasılsınız?" diyen Sıla Erkan'ın Yandex Navigasyon'un sesi olduğu hemen anlaşıldı.







2013'TEN BERİ NAVİGASYONUN SESİ Program sırasında navigasyondaki yönlendirici ifadelerden örnek seslendirmeler yapan Sıla Erkan, başından geçen ilginç olayları da anlattı. Uygulamayı sıklıkla kullanan taksi şoförlerinin kimliğini öğrendikten sonra "İstanbul'da sizin sayenizde yolumuzu buluyoruz" dediklerini ve tanıştığı herkesin kendisine "Rota oluşturuldu" dedirtmeye çalıştığını söyledi. 2013'ten beri navigasyonun sesi olduğunu belirten Sıla Erkan, uygulamada güncellemeler yapmak için stüdyoya girmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.