Her Gün 200 Sokak Kedisini Doyuran Üniversiteli

Kütahya'da yaşayan üniversite öğrencisi, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken 200 sokak kedisini belediye balık pazarından temin ettiği balık atıkları ile besliyor.



Her akşamüstü, pazar arabası ile gittiği balık pazarından balık atıklarını toplayan Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Metehan Erdem davranışı ile örnek oluyor.





Erdem, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini, özellikle kış şartlarında yiyecek bulmakta oldukça zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek temin etmek için uğraştığını söyledi.





Önceleri, ikamet ettiği evin bulunduğu sokaktaki kedileri kuru mama ile beslediğini dile getiren Erdem şöyle konuştu:



"Sokak kedilerini bir süre kuru mama ile besledim. Ancak öğrenci olduğum için sürekli kuru mama alamıyorum. Balık pazarındaki esnaf abilerden ricada bulundum. Oradaki balık atıklarını toplayarak ikamet ettiğim Maltepe Mahallesi ile Müderris ve Sazak Mahallelerinde yaklaşık 20 sokak gezerek buralarda bulunan kedileri besliyorum.



Bunu yaklaşık 6 aydır hemen her akşamüstü tekrarlıyorum. Kediler de bana alıştılar. Benim geleceğim saatleri bile öğrendiler. Balık atıklarını taşıdığım pazar arabamın tekerlek sesini duyunca hemen ortaya çıkıyorlar. Ben de onları ellerimle besliyorum. Herkes nasibine düşeni yiyor. Bu kediler de şu an nasiplerine düşeni yiyorlar."



Sokak hayvanlarını besleme konusunda herkesten duyarlılık isteyen Erdem, "İnsanlarımız, duyarlılık adı altında kendilerinin evlerinde yemedikleri yemekleri sokağa bırakıyor. Örneğin bazı insanlar evde yiyemedikleri nohut yemeğini bırakıyor. Tabi hayvanlar bunu yemiyor. Herkesin bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Sokağa yemek bırakmış olmak için değil de gerçekten yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları beslemek adına bir şeyler yapılmalı." dedi.



Erdem günde yaklaşık 200 kediye yiyecek temin ettiğini, zaman zaman farklı sokaklara girdiğinde bu sayının daha da arttığını sözlerine ekledi.