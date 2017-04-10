Her Evde Bulunan Uyuyan Kitapları Uyandır" Projesi

Karapınar Fevzipaşa Ortaokulu "Her Evde Bulunan Uyuyan Kitapları Uyandır" adlı proje başlattı.





Proje dahilinde, okul öğrencileri, kutuları kullanarak yapmış oldukları kitap kumbaralarını ilçenin içinde belirlenen merkezlere bıraktı. Bir ay boyunca kumbaralara, vatandaşlardan, evde okuyup bir köşede duran kitapları bırakmaları istenecek.



Yetkililer, okul olarak geçen yıl ikinci dönem sonunda başlattıkları "Götür, Oku, Getir" Kampanyası dahilinde yeni kitaplara ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Bu ihtiyacımızı karşılamak için her evde bulunan, okunup bir köşeye terk edilen kitapları öğrencilerimizle buluşturmayı amaç edindik. Hedef, bu yoğun ve stresli iş yaşamında topluma kitapları hatırlatmak ve aynı kitabı okuyan bireylerin ortak sohbet konusu oluşturmasını sağlamamak." ifadesinde bulundu.