Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezen Arat, "Vücudumuzda milyonlarca, trilyonlarca hücre var. Her bir hücremiz bizi yapma kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Yani atomlarımıza, hücrelere parçalansak, her bir hücremiz yumurtanın içerisine transfer edildiği zaman bizi üretebilecek durumda." dedi.



Arat, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Genetik ve Biyoteknoloji Topluluğunca düzenlenen toplantıda, dünyada birçok ülkede klonlama teknolojisiyle ilgili önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.



Klonlanan koyun Dolly'nin bu işin simgelerinden olduğunu ifade eden Arat, Türkiye'de de Marmara Bölgesi'nde yaşayan boz ırk sığırının başarıyla klonlandığını belirtti.



Klonlama teknolojisiyle ilgili Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde çalışmaların sürdüğünü belirten Arat, şunları kaydetti:



"Dolly, 6 yaşındaki erişkin bir koyunun meme epitelinden üretilmiş bir hayvandı. Bir canlının birebir kopyasıydı. Vücudumuzda milyonlarca, trilyonlarca hücre var. Her bir hücremiz bizi yapma kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Yani atomlarımıza, hücrelere parçalansak, her bir hücremiz yumurtanın içerisine transfer edildiği zaman bizi üretebilecek durumda. Bir anda milyon tane olabilirsiniz. Her bir hücre aynımızı ortaya çıkarabilir. Buradan yola çıkarsak klonlama teknolojisinde iki temel materyal var. Bir tanesi dişiden elde ettiğimiz yumurta diğeri ise klonlamak istediğimiz canlının hücresidir. Ama bunların aynı türe ait olması gerekiyor."



Klonlamanın günümüzde çeşitli alanlarda kullanılabileceğini dile getiren Arat, "Bazı hastalıklara direnç kazanmış hayvanların sayısını artırabiliriz veya daha önce üretilmiş hayvanlar vardır, onları çoğaltabiliriz. Bu teknolojiyi kullanarak transgenik hayvanlar yapabiliriz. Bu hayvanların sütünde insanların tedavisinde kullanılan proteinler vardır veya hastalıkların çalışılmasında model hayvanlar oluşturulabilir. Ayrıca insanlara organ kaynağı olması için transgenik hayvanlar yapabiliriz. Nesli tükenmekte olan hayvanların sayısını da artırabiliriz." şeklinde konuştu.



Toplantıya, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.