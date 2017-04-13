Her Beş Fransız'dan Biri Ülkesini Terk Etmeye Hazır

Fransa'da bir taşınma şirketi için yapılan anket, seçilecek cumhurbaşkanının istemedikleri biri olması halinde Fransızların yüzde 20'sinin ülkeyi terk etmeye hazır olduğunu ortaya çıkardı.



Demepool taşınma şirketinin Mart ayında yaptığı ve yeni yayınladığı ankete göre her beş Fransız'dan birinin seçimlerin sonucuna göre ülkesinden gitmeyi planladığı öğrenildi. Gitmeleri durumunda en çok neyi özleyeceği sorulan Fransızlar, ilk sırada sosyal güvenliği tutarken, ankete katılanların yüzde 23'ü yerel yemek ve şarapları özleyeceğini, yüzde 24'ü ülkenin coğrafyasını ve kültürünü özleyeceğini ifade etti. En çok gitmeyi planlayanların yaş aralığı 25-34 ve 44-54 iken, 55 yaş üstü Fransızların gitmeyi düşünmediği görüldü. - PARİS