'Her Ay Bir Konu Bir Konuk' konferansı

Ortaöğretimde okuyan öğrencilere milli kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile öğrencilerin bu değerler ekseninde geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 'Her Ay Bir Konu Bir Konuk' isimli işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesi ile Türkiye'nin önemli aydın ve yazarları Ağrı'ya davet edilerek 'Her Ay Bir Konu Bir Konuk' isimli bir dizi konferans etkinliği düzenlenecek. Etkinlik kapsamında kente gelen Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan, Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek kız öğrencilerle birlikte yemek yedi. Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan , yemek sonrası kız öğrencilerle sohbet etti. Kız öğrencilere kitabini imzalayan Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan, kız öğrenci yurdunda kaldığını belirterek hayatından örnekler verdi. Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan, daha sonra Halk Eğitim Merkezi salonunda lise öğrencilerine vereceği konferansa geçti. Konferansa Vali Vekili Ejder Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Neriman Karakoç ve İshak Hasanoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Erkan Kösedağ, şube müdürü Özlem Çeçen, öğretmen ve öğrenciler katıldı. 'Zamanı Kuran Kadınlar' konulu konuşan Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan, Hz Hatice, Hz Aişe, Hz Fatıma, Hz Meryem ve Hz.Asiye'nin hayatlarını anlattı. Öğrencilere paygamberlerin hayatlarını kendilerine rehber etmelerini isteyen Gazeteci-Yazar Eraslan, kız öğrencilere kitap okumalarını istedi. Gazeteci-Yazar Eraslan, verdiği konferansın ardından kız öğrencilere kitabını imzaladı. Gazeteci-Yazar Eraslan, kent merkezi ve Doğubayazit ilçesinde 'Zamanı Kuran Kadınlar' konulu konferans vereceği belirtildi.