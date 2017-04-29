Her Aşk Biraz Komiktir

Kadın- erkek arasında yaşanan ama asla çözülemeyen olayların anlatıldığı "Her Aşk Biraz Komiktir" Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Her Aşk Biraz Komiktir

Kadın- erkek arasında yaşanan ama asla çözülemeyen olayların anlatıldığı "Her Aşk Biraz Komiktir" Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Tür: Komedi

Yazan: İrfan Kangı

Yönetmen: İrfan Kangı

Oyuncular: Hande Katipoğlu, İrfan Kangı, Begüm Öner, Kerem Poyraz Kayaalp ve Atilla Pekdemir

İnsanlığın varlığından günümüze kadar hep içinde olunan ama asla çözümü bulunamayan kadın-erkek savaşı. Gerçek aşkı birbirlerinde arayan Hande ve İrfan karakterleri üzerinden hayatlarımıza, aşklarımıza, kavgalarımıza ayna tutarak güldüren bir oyun. Tanışıp hoşlanan ve evliliğe giden yolda tüm dış etkenlerden sonuna kadar etkilenen kahramanlarımız boşanmaya karar verdiklerinde karşılarına çıkan boşanma hakiminin karşısında bir hayat muhasebesine girerler. Haklı haksızdan çok neden ve sonuç ilişkilerini seyirciye hatırlatan ve kendi hayatlarında yol göstere her aşk biraz komiktir izleyiciyi merkeze oturtarak kahkaha vadediyor.

Detaylar :

İl : Kocaeli

İlce : Merkez

Mekan : Sabancı KM Kocaeli

Mekan Adresi : Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Kocaeli Sanayi Fuar Yanı

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Her Aşk Biraz Komiktir

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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