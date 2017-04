Kadın- erkek arasında yaşanan ama asla çözülemeyen olayların anlatıldığı "Her Aşk Biraz Komiktir" Sivas Ted Koleji Konferans Salonu'nda izleyicisiyle buluşuyor.



Tür: Komedi



Yazan: İrfan Kangı



Yönetmen: İrfan Kangı



Oyuncular: Hande Katipoğlu, İrfan Kangı, Begüm Öner, Kerem Poyraz Kayaalp ve Atilla Pekdemir



İnsanlığın varlığından günümüze kadar hep içinde olunan ama asla çözümü bulunamayan kadın-erkek savaşı. Gerçek aşkı birbirlerinde arayan Hande ve İrfan karakterleri üzerinden hayatlarımıza, aşklarımıza, kavgalarımıza ayna tutarak güldüren bir oyun. Tanışıp hoşlanan ve evliliğe giden yolda tüm dış etkenlerden sonuna kadar etkilenen kahramanlarımız boşanmaya karar verdiklerinde karşılarına çıkan boşanma hakiminin karşısında bir hayat muhasebesine girerler. Haklı haksızdan çok neden ve sonuç ilişkilerini seyirciye hatırlatan ve kendi hayatlarında yol göstere her aşk biraz komiktir izleyiciyi merkeze oturtarak kahkaha vadediyor.



Detaylar :



İl : Sivas



İlce : Merkez



Mekan : Sivas Ted Koleji Konfreans Salonu



Mekan Adresi : Alibaba Mahallesi, 42-55. Sk. No: 44, 58050



Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Her Aşk Biraz Komiktir



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır