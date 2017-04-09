Her Aşk Biraz Komiktir
Kadın- erkek arasında yaşanan ama asla çözülemeyen olayların anlatıldığı "Her Aşk Biraz Komiktir" Sivas Ted Koleji Konferans Salonu'nda izleyicisiyle buluşuyor.
Kadın- erkek arasında yaşanan ama asla çözülemeyen olayların anlatıldığı "Her Aşk Biraz Komiktir" Sivas Ted Koleji Konferans Salonu'nda izleyicisiyle buluşuyor.
Tür: Komedi
Yazan: İrfan Kangı
Yönetmen: İrfan Kangı
Oyuncular: Hande Katipoğlu, İrfan Kangı, Begüm Öner, Kerem Poyraz Kayaalp ve Atilla Pekdemir
İnsanlığın varlığından günümüze kadar hep içinde olunan ama asla çözümü bulunamayan kadın-erkek savaşı. Gerçek aşkı birbirlerinde arayan Hande ve İrfan karakterleri üzerinden hayatlarımıza, aşklarımıza, kavgalarımıza ayna tutarak güldüren bir oyun. Tanışıp hoşlanan ve evliliğe giden yolda tüm dış etkenlerden sonuna kadar etkilenen kahramanlarımız boşanmaya karar verdiklerinde karşılarına çıkan boşanma hakiminin karşısında bir hayat muhasebesine girerler. Haklı haksızdan çok neden ve sonuç ilişkilerini seyirciye hatırlatan ve kendi hayatlarında yol göstere her aşk biraz komiktir izleyiciyi merkeze oturtarak kahkaha vadediyor.
Detaylar :
İl : Sivas
İlce : Merkez
Mekan : Sivas Ted Koleji Konfreans Salonu
Mekan Adresi : Alibaba Mahallesi, 42-55. Sk. No: 44, 58050
Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Her Aşk Biraz Komiktir
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır