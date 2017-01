Her An Rengimin İzi" Sergisi Açıldı

Ressam Figen Batı'nın "Her An Rengimin İzi" adlı kişisel resim sergisi açıldı.



Sanatçının, akrilik ve yağlı boya çalışmalarından oluşan sergi, The Marmara Pera Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



AA muhabirine açıklama yapan Batı, serginin temasının varoluş kavramı ve varoluş içerisinde bulunan farkındalıklar olduğunu söyledi.



Batı, soyut resimlerini kendi evren algısından yola çıkarak hazırladığını belirterek, "Serginin tamamında uzaysal bir fonun içerisinde evrilen, kıvrılan, bükülen ve formlar içerisinde yer almaya, dengeler oluşturmaya çalışan ritmik hareketler ve renk geçişleri var." dedi.



Çalışmalarını kendi atölyesinde sürdüren Batı, sanat hayatını da şu sözlerle anlattı:



"Ben resim hayatım boyunca, 'Algılarımı ve duyularımı tuvalime en kolay nasıl aktarırım?' sorusunun peşinde gittim. Birçok duygumu anlatmaya çalıştığım bir alandır resim. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Daha sonra yine aynı okulda 'Çağdaş Mimari'de Resim' adlı tezimle yüksek lisansımı yaptım ve şu anda da doktora çalışmama devam ediyorum."



Batı, birçok karma ve kişisel sergiye imza attığını vurgulayarak, "Son olarak, İstanbul Trienali'nde hem resim hem bir 'videoart' ve bir yerleştirme çalışma ile yer aldım. Eserlerim büyük beğeni topladı. Trienal'in yurt dışına açılımı için de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Sanatçının 20 eserinin bulunduğu sergi, 15 Şubat'a kadar görülebilecek.