Her 5 Markalı Konuttan Biri Yabancıya
REIDIN'ın araştırmasına göre, 2016'da Türkiye genelinde markalı konutların yüzde 21'i yabancıya satıldı.
REIDIN'ın araştırmasına göre, 2016'da Türkiye genelinde markalı konutların yüzde 21'i yabancıya satıldı. Yabancıların yüzde 33'ü konutu peşin parayla aldı.
Kaynak: Dunya.com
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