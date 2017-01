Her 10 Kadından Biri Cinsel İlişki Sırasında Acı Çekiyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, her 10 kadından biri cinsel ilişki sırasında acı ve ağrı hissediyor.



Doğum bilimi ve jinekoloji dergisi BJOG tarafından yapılan araştırma, 'disparöni' (acı veren cinsel ilişki) adı verilen bu sağlık sorununun her yaştan kadını etkilediğine işaret ediyor.



Uzmanlara göre, bu sağlık sorunu çözümsüz değil.



Aynı araştırma, ayrıca pek çok kişinin bu konuyu utanç verici ve konuşulması zor bir konu olarak gördüğünü de ortaya koyuyor.



Vajina kuruluğu, gerginlik başlıca nedenler



Acı veren cinsel ilişki çoğunlukla vajina kuruluğu, ilişki sırasında gergin olma ve zevk alamamayla ilişkilendiriliyor.



Bazı kadınlar acı nedeniyle cinsel ilişkiden çok korktuklarını da dile getiriyor.



Bu sorundan en çok etkilenenler, 50'li ve 60'lı yaşlarının sonundaki kadınlar. Bu kadınları 16-24 yaş grubu izliyor.



Araştırmaya, yaşları 16 ile 74 arasında değişen ve aktif cinsel hayatı olan yaklaşık 7 bin kadın katıldı.



'Kısır döngü'



62 yaşındaki Karen (takma ismi), Londra'da yaşıyor ve sorunlarının 40'lı yaşlarda başladığını söylüyor:



"Cinsel arzumun önemli ölçüde dibe vurduğunu hissettim, uyarılma normalden çok daha uzun zaman almaya başladı ve anlayışlı bir eşim olmasına karşın, onu adım atmaktan endişe eder hale getirdim."





"Herhangi bir kas grubu gibi sanırım, ne kadar az kullanırsanız o kadar kötüleşiyor" diyen Karen kayganlaştırıcı kullanmayı denedi, ancak bu sorunlarını çözmedi.



"Kısır döngü haline geldi. Endişeleniyorsun, strese giriyorsun ve bu durumu daha da kötü yapıyor."



'Smear testi sırasında da oluyordu'



Karen vajinismus denen, cinsel birleşme sırasında vajina çevresindeki pelvis kaslarının istem dışı kalması anlamına gelen başka bir sorunla daha karşılaştı.



"Sadece yatakta olmuyordu. Smear testi yaptırmam gerektiğinde de oluyordu."



Karen doktoruyla konuştu ve doktor, kuruluk için östrojen kremleri ve ovül denemesini, istem dışı kas sıkışmasını önlemek için de vajinal dilatör (kanal genişletici alet) kullanmasını önerdi.



'Kadınlar seks ve menapozu konuşabilmeli'



Karen, "Kadınlar, özellikle de artık daha uzun yaşadığımız düşünüldüğünde, bu tip sorunlar için çözümler olduğunu bilmeli. Cinsel yaşamınızdan 50'lerin sonunda vazgeçmemelisiniz" diyor ve ekliyor:





"Pek çok kadın bu konuda konuşmuyor. Çocuk doğumuyla ilgili herşeyi konuşuyoruz ama benim jenerasyonumdaki kadınlar açıkça seks ya da menapozla ilgili konuşmuyor. Konuşmalıyız."



Ağrılı cinselliğin bir nedeni partnerler



Cinsel ilişki sırasında acı duyduklarını söyleyen kadınların dörtte biri, semptomları ya sık sık ya da her cinsel birleşmede yaşadıklarını söylüyorlar.



Bu kadınların üçte biri de cinsel yaşamlarından memnuniyet duymadıklarını belirtiyorlar.



Ağrılı bir cinsel yaşamları olmamasına rağmen cinsel yaşamlarından memnun olmayan kadınların oranı ise 10'da bir.



Araştırmayı yürütenlerden Dr. Kirstin Mitchell, bu sorunun arkasında yatan pek çok neden olabileceğini söylüyor:



"Daha genç yaştaki kadınlar, cinsel ilişkiye yeni başlıyor olabilirler ve kendileri uyarılmasalar da partnerlerinin istediklerini deneyimliyor olabilirler. ya da cinsel ilişkide yeni oldukları için ve partnerleriyle yüzde 100 rahat olmadıkları için gergin hissediyor olabilirler."





Cinsel ilişki yoluyla yayılan enfeksiyonlar gibi başka sağlık sorunları da ağrıca neden olabiliyor.



Menapoz çağındaki kadınlar için ise vajinal kuruluk acı verebiliyor.



Doktor Mitchell, yaygın bir durum olmasına karşın ağrı veren cinsellik hakkında konuşmaktan çekinenlerin sadece ileri yaştaki kadınlar olmadığını söylüyor.



Kanada'da 200 üniversite öğrencisinin de yer aldığı başka bir araştırma ise, kadınların yaklaşık yarısının ilk cinsel ilişki deneyimleri sırasında ağrı yaşadıklarını ortaya koyuyor.



'Cinsellik eğitimi daha kapsayıcı olmalı'



Doktor Mitchell, gençleri hazırlamak için cinsellik eğitiminin daha kapsayıcı olması gerektiğini düşünüyor.



"Cinsellik eğitimi çoğunlukla cinsel yollarla bulaşan hastalıklar ve hamilelikle alakalı. Oysa bu eğitimler, insanları cinselliğin nasıl daha zevkli hale getirileceğini, aynı zamanda güvenin ve saygının olduğu bir ilişkide, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyler konusunda nasıl iletişim kuracaklarını düşünmeye de hazırlamalı."





Doktorlar, cinsel ilişki sırasında ağrı hissedilmesi durumunda doktorlara başvurulmasını öneriyorlar.