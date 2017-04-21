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Hepsiburada'nın "Hediye Bulucu"Su Çocuklar İçin Çalışacak
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Hepsiburada'nın "Hediye Bulucu"Su Çocuklar İçin Çalışacak

Hepsiburada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel oluşturduğu hediye bulucu ile yüzlerce ürünü indirimli fiyattan müşterilerine sunuyor.

Hepsiburada'nın

Hepsiburada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel oluşturduğu hediye bulucu ile yüzlerce ürünü indirimli fiyattan müşterilerine sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, 30 kategoride 10 milyon ürün çeşidiyle Türkiye'nin "lider" e-ticaret platformu Hepsiburada, çocuklarına keyifli bir bayram yaşatmak isteyen ebeveynlere birçok hediye alternatifi sunuyor.

Hepsiburada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel oluşturduğu hediye bulucu ile çocuklara hediye edilebilecek birçok ürünü kolay erişilebilir yapısıyla müşterilerine sunuyor. Çocukların bayramını hediye ile kutlamak isteyenler, 23 Nisan'a özel oluşturulan hediye bulucu sayfasından dilediği kategorideki tüm ürünleri kolayca listeleyebilecek ve satın alabilecek.

Hediye bulucu ile sanal gerçeklik gözlüğünden bilgisayar oyunlarına, notebooklardan tabletlere, akıllı saatlerden oyun konsollarına, telefonlardan MP3 playerlara kadar onlarca teknolojik ürün listeleniyor. Ayrıca müşteriler bisiklet, paten, kaykay, giysi ve çocuk odası takımlarına kadar birçok ürün seçeneği arasından kolayca seçim yapabiliyor.

30 bin çeşit oyuncağı müşterilerine sunan Hepsiburada, 23 Nisan kampanyası ile 2017'nin en çok satılan oyuncaklarını yüzde 50'ye varan indirimlerle müşterilerine sunuyor. Hepsiburada ayrıca, 100 lira üzeri alışverişlerde geçerli ücretsiz kargo, seçili ürünlerde geçerli aynı gün teslimat gibi fırsatları müşterilerine sunuyor.

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