Hepsiburada, Dünya Ekonomik Forumu'nda

Hepsiburada, Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) kapsamında tüm dünyada ekonominin geleceğini şekillendiren sektör liderlerinin temsil ettiği platformda yer alacak.



Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında faaliyet gösteren ve dünyanın önemli şirketlerinin dahil olduğu "Ticaretin Geleceğine Yön Verenler" platformunda yer alıyor.



Dünya çapında tüm sektörleri temsilen 200'den fazla üst yönetici (CEO), bakan ve üst düzey yöneticinin yer aldığı platforma Türkiye'den yalnız Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner fikir lideri olarak aktif katılım sağlayacak.



4 gruptan oluşan "Ticaretin Geleceğine Yön Verenler" platformu bünyesindeki hepsiburada, "Perakendenin Geleceği" kurulunda yapacağı fikir liderliği ile e-ticaret ve dijital dönüşüm konularında deneyimlerini yıl boyunca aktaracak.



Dünya Ekonomik Forumu kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen organizasyonlarda bir araya gelen "Ticaretin Geleceğine Yön Verenler" platformu temsilcileri, 17-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Davos 2017'de de buluşacak.



Platform kapsamında Endüstri 4.0 ile birlikte teknolojik dönüşümün getirdiği, tüketicinin değişen yüzü, alışverişin yeni kalıpları ve teknolojinin gelişimi ile ilgili kavramlar tartışılıyor. Hepsiburada, söz konusu platformda hem Türkiye'den hem de e-ticaret alanından katılım sağlayan tek kuruluş olarak yer alıyor.



Hanzade Doğan Boyner, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenecek "Davos'a Bakış" kapanış panelinde bir konuşma da gerçekleştirecek.



Hanzade Doğan Boyner iş dünyası gözüyle Davos 2017'nin bir özetini çizerek, dijital dönüşümün toplum ve kurumlar nezdinde önemi, yeni teknolojilerin getirdiği fırsatlar ile kız çocuklarının eğitimi ve iş hayatında kadının güçlendirilmesi konusundaki görüş ve projelerini paylaşacak.