Hepsiburada'dan 23 Nisan'da Çocukları Sevindirecek Hediyeler

Hepsiburada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel oluşturduğu hediye bulucu ile yüzlerce ürünü indirimli fiyattan müşterilerine sunuyor.



Seçili ürünlerde geçerli aynı gün teslimat ve 100 lira üzeri alışverişlerde geçerli ücretsiz kargo ile çocukların bayramını hediye ile kutlamak isteyenler avantajlardan faydalanıyor.



30 kategoride 10 milyon ürün çeşidiyle Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, çocuklarına keyifli bir bayram yaşatmak isteyen ebeveynlere birçok hediye alternatifi sunuyor.



Hepsiburada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel oluşturduğu hediye bulucu ile çocuklara hediye edilebilecek birçok ürünü kolay erişilebilir yapısıyla müşterilerine sunuyor.



Çocukların bayramını hediye ile kutlamak isteyenler, 23 Nisan'a özel oluşturulan hediye bulucu sayfasından dilediği kategorideki tüm ürünleri kolayca listeleyebilecek ve satın alabilecek.



Hediye bulucu ile sanal gerçeklik gözlüğünden, bilgisayar oyunlarına, notebooklardan, tabletlere, akıllı saatlerden, oyun konsollarına, telefonlardan, MP3 playerlara kadar onlarca teknolojik ürün listeleniyor. Ayrıca müşteriler bisiklet, paten, kaykay, giyisi ve çocuk odası takımlarına kadar birçok ürün seçeneği arasından kolayca seçim yapabilecek.



2017'nin en beğenilen oyuncaklarında yüzde 50'ye varan indirimler



30 bin çeşit oyuncağı müşterilerine sunan Hepsiburada, 23 Nisan kampanyası ile 2017'nin en çok satılan oyuncaklarını yüzde 50'ye varan indirimlerle müşterilerine sunuyor.



Ayrıca 100 lira üzeri alışverişlerde geçerli ücretsiz kadro, seçili ürünlerde geçerli aynı gün teslimat gibi fırsatları müşterilerine sunan Hepsiburada, çocuklara mutlu bir bayram imkanı tanıyor. - İstanbul