Hepsiburada Ar-Ge Merkezi Yerli Yazılımcının İlk Adresi

Hepsiburada hayata geçirdiği Ar-Ge merkeziyle, e-ticaret sektörüne yönelik çalışmalar yürüten üniversitelerin ve yazılımcıların buluşma ve proje geliştirme noktası olmayı hedefliyor



Şirket açıklamasına göre, nisan ayında faaliyete geçirilen Ar-Ge merkezi, Türkiye'de hızla büyüyen e-ticaret sektörüne teknoloji desteği sunuyor. Hepsiburada bu yatırımıyla, online alışveriş ekosistemine fayda sağlayacak yenilikçi projeler geliştirmeyi hedefliyor.



İnternetten alışveriş yapan milyonlarca tüketicinin beklentilerine yönelik çözümlerin ortaya çıkacağı merkezde özellikle, Türkiye'nin en geniş dijital ürün kataloğu olan Hepsiburada kataloğunun yönetimi, online pazarlama platformları, data-analiz sistemleri, kişiselleştirme motorları, perakende çözümleri, depo platformları, ödeme sistemleri ve uçtan uca teslimat alanlarında projelere öncelik verilecek.



Tüm bu çözümleri geliştiren Ar-Ge merkezinde, yapay zeka, büyük veri, mikro servisler ve sınırsız ölçekli bulut tabanlı altyapılar gibi en son dijital teknolojilerden yararlanılacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan lisansını alan merkezde 2017 sonunda 150 kişinin çalışması hedefleniyor.



"Yerli yazılımcılara yeni fikirler geliştirmeleri için ortam yaratmayı umuyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Teknoloji Başkanı Mittu Sridhara, "Ar-Ge merkezi açma lisansını aldığımız için gururluyuz. Türkiye'de perakende sektöründeki tüm oyuncuların işlerini dijital alanda büyüteceği projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu alanda çalışan üniversitelerle yerli yazılımcılara, bilgisayar ve endüstri mühendisleriyle işbirliği olanağı sağlayarak yeni fikirler geliştirmeleri için ortam yaratmayı umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de "Yeni Ar-Ge merkezimizle ülkemizin dijital dönüşümünde önemli bir etki yaratacağımıza inanıyorum. Büyük markalardan KOBİ'lere, müşterilerine internetten ulaşmak isteyen her işletmenin dijital dönüşümüne bu merkez sayesinde destek olacağız. İnternetten alışveriş yapan herkes için değer ve fayda yaratan ilkleri tüm teknoloji gücümüzü seferber ederek müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.