Hepsiburada Ar-Ge Merkezi Yerli Yazılımcının İlk Adresi

E-ticaret platformu Hepsiburada, yeni kurduğu AR-GE merkeziyle e-ticaret için yenilikçi ve yerli çözümler üretimine hız verdi.



Hepsiburada'nın hayata geçirdiği bu yeni teknoloji üssü, e-ticaret sektörüne yönelik çalışmalar yürüten üniversitelerin ve yazılımcıların buluşma ve proje geliştirme noktası olacak.



Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada'nın Nisan ayında faaliyete geçirdiği AR-GE merkezi, Türkiye'de hızla büyüyen e-ticaret sektörüne teknoloji desteği sunuyor. Hepsiburada bu yatırımıyla, online alışveriş ekosistemine fayda sağlayacak yenilikçi projeler geliştirmeyi hedefliyor.



İnternetten alışveriş yapan milyonlarca tüketicinin beklentilerine yönelik çözümlerin ortaya çıkacağı merkezde özellikle; Türkiye'nin en geniş dijital ürün kataloğu olan Hepsiburada kataloğunun yönetimi, online pazarlama platformları, data-analiz sistemleri, kişiselleştirme motorları, perakende çözümleri, depo platformları, ödeme sistemleri ve uçtan uca teslimat alanlarında projelere öncelik verilecek.



Tüm bu çözümleri geliştiren AR-GE merkezinde; yapay zeka, büyük veri, mikro servisler ve sınırsız ölçekli bulut tabanlı altyapılar gibi en son dijital teknolojilerden yararlanılacak. Bu yöntemler aynı zamanda, Türkiye'de söz konusu teknolojilerin bu denli büyük bir ölçekte uygulanması bakımından da ilk olma özelliği taşıyor.



Yerli yazılım endüstrisine de değer katacak olan Hepsiburada AR-GE Merkezi,



e-ticarete özgü teknoloji fikri, ürünü veya çözümü olan, başta kamu kurumları ve üniversiteler olmak üzere tüm yerli yazılımcılara ve fikir önderlerine kapılarını açıyor.



E-ticaret sektörüne yönelik çalışan tüm kesimleri AR-GE Merkezi'nde işbirliğine davet eden Hepsiburada Teknoloji Başkanı Mittu Sridhara, "AR-GE merkezi açma lisansını aldığımız için gururluyuz. Türkiye'de perakende sektöründeki tüm oyuncuların işlerini dijital alanda büyüteceği projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu alanda çalışan üniversitelerle yerli yazılımcılara, bilgisayar ve endüstri mühendisleriyle işbirliği olanağı sağlayarak yeni fikirler geliştirmeleri için ortam yaratmayı umuyoruz" diye konuştu.



AR-GE Merkezi'nin açılışıyla ilgili açıklama yapan Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de, "Yeni AR-GE merkezimizle ülkemizin dijital dönüşümünde önemli bir etki yaratacağımıza inanıyorum. Büyük markalardan KOBİ'lere, müşterilerine internetten ulaşmak isteyen her işletmenin dijital dönüşümüne bu merkez sayesinde destek olacağız. İnternetten alışveriş yapan herkes için değer ve fayda yaratan ilkleri tüm teknoloji gücümüzü seferber ederek müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan lisansını alan Hepsiburada AR-GE Merkezi, İstanbul-Mecidiyeköy'deki yönetim binasında çalışmalarına başladı. AR-GE merkezinde 2017 sonunda 150 kişinin çalışması hedefleniyor.



Omnichannel, mobil teknolojiler ve dijital medya gibi kavramların perakendede büyük değişimlere neden olduğu bu dönemde yapılan bu yatırımın Türkiye perakende sektörü için önemli fırsatlar yaratması bekleniyor. - İstanbul