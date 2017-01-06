Hepsi Bugün Oldu'ya Süheyl Ve Behzat Uygur Kardeşler Konuk Oldu.

Uygur kardeşler ve Çağlayan, kendi aralarında keyifli bir yaş muhabbeti yaptı. Behzat Uygur'un "Süheyl yaşını hiçbir zaman söylemez" cümlesi üzerine Süheyl Uygur, "Ben 58 yaşındayım, sizden büyüğüm. Saçlarımı programa geleceğim diye, dün boyattım" dedi. Çağlayan, Uygur kardeşlerle iş görüşmesi yaptığı günü ve ilginç anısını şöyle anlattı:

"Süheyl ve Behzat, bizim şirkete görüşmeye geldi. Süheyl acayip havalı, takım elbise giymiş. Bacaklarını açmış oturuyor. Ben de karşısında oturuyorum. Bir baktım, Süheyl'in pantolonu yırtık, beyaz donu görünüyor! Öyle bir karizma ama hiç de bozmuyor. Benim de gülesim geliyor, havaya bakıyorum, Süheyl hiç bozmuyor..." Süheyl Uygur, Çağlayan'a "Bende o hava var çünkü o anda" diye karşılık verirken, Behzat Uygur ise "Renkli kostümleri niye yaptırdık, kamufle olsun diye" cümlesiyle herkesi güldürdü.