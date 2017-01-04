Hep Yek 2 Filmi

Gürkan ile Altan, Cevat Bakır'ın eline feci düşmüştür. Zira ilk filmde kendisini kazıklayan Şahin'i öldüren Cevat Bakır, Altan ile Gürkan'ı tek bir şartla affedecektir: Şahin'in cesedini bir an önce ortadan kaldırmaları gerekmektedir. Fakat bu işi fark edilmeden ve tereyağından kıl çeker gibi yapmak zorundadırlar. İki kafadar bu zorlu görevi elbette ki ellerine yüzlerine bulaştıracak, yine beladan belaya sürüklenecek ve peşlerine ülkenin en psikopat ve tehlikeli adamlarını takmayı başaracaklardır...





Yönetmen: Orçun Benli

Senaryo: Orçun Benli, Bilal Kalyoncu, Şükrü Üçpınar

Oyuncular: Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun, Gürkan Uygun, Tuna Orhan, Deniz Uğur, Ali Çatalbas, Cenk Ertan, Ali Keçeli, Erdağ Yenel, Sefa Zengin, Coşkun Göğen, Aydemir Akbaş, Mehmet Ali Kaptanlar

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Hep Yek 2

Yapımcı Firma: Kırlangıç Film

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 13.01.2017



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