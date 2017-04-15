Hep Kitap'tan "50. Kitap" Daveti
Nermin Yıldırım, Jale Sancak'ın ardından "hep kitap" ailesine katıldı.
Nermin Yıldırım, Jale Sancak'ın ardından "hep kitap" ailesine katıldı. Böylece Yıldırım'ın beşinci romanı Dokunmadan, yayınevinin Türk edebiyatı kategorisindeki ilk romanı ve yayımladığı 50. kitap oldu.
Kaynak: Dunya.com
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