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Hep Kitap'tan "50. Kitap" Daveti
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Hep Kitap'tan "50. Kitap" Daveti

Nermin Yıldırım, Jale Sancak'ın ardından "hep kitap" ailesine katıldı.

Hep Kitap'tan

Nermin Yıldırım, Jale Sancak'ın ardından "hep kitap" ailesine katıldı. Böylece Yıldırım'ın beşinci romanı Dokunmadan, yayınevinin Türk edebiyatı kategorisindeki ilk romanı ve yayımladığı 50. kitap oldu.

Kaynak: Dunya.com

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Nermin Yıldırım, Türk Edebiyatı, Roman