Hep Kitap'ın Yeni Serisi

Yazarlık üzerine kitaplarla başlayıp yaratıcılığın farklı alanlarında kitaplarla devam edecek bu yeni serinin ilk iki kitabı Dümeni Yaratıcılığa Kırmak ve Sen de Kendi Hikâyenin Kahramanısın, raflarda yerini aldı.

hep kitap, yazarın koçu olmak, kendi yazarlık hikâyesiyle başka yazarların yoluna ışık tutmak isteyenlerin buluştuğu bir "Atölye" kurdu. hep kitap'ın, yazmak ve yazarlık üzerine kitaplarla başlayan yeni serisi Atölye'nin, daha sonra yaratıcılığın çeşitli alanlarına dair üretilmiş kitaplarla da sürmesi planlanıyor. Serinin ilk iki kitabı ise Ursula K. Le Guin imzalı Dümeni Yaratıcılığa Kırmak ve Kendra Levin imzalı Sen de Kendi Hikâyenin Kahramanısın oldu.

DÜMENİ YARATICILIĞA KIRMAK

Dümeni Yaratıcılığa Kırmak, Amerika'nın yaşayan en önemli yazarlarından Ursula K. Le Guin'in kaleminden çıkmış bir yol gösterici. Deneyimli bir kalemin, başka deneyimli isimlerin metinleriyle de güçlendirdiği bir rehber kitap.

Bir içgüdüdür aslında yazarlık. Kimseye tam olarak anlatılamayacak bir çağrı gibi ele geçirir insanı ve kurulan bir hayal, bütün gerçekliğe baskın çıkar. Kâğıda dökülenden çoğu kez memnun kalınmaz, eksiklikler fark edilir ancak adı konulamaz. İşte bu noktada, Ursula K. Le Guin kendi sırlarını açıyor ve yaratıcılık denen bu fırtınalı denizde tüm yazarların elinden tutup, onlara dalgalarla nasıl boğuşacaklarını gösteriyor.

Modern çağda yazı yazmanın zorlukları da var bu kitapta; "Doğru yerde doğru kelimeyi kullanarak bir ritim yakalamak mümkün mü?", "Bakış açısında tutarlılık metni nasıl etkiler?" gibi soruların yanıtları da. Dümeni Yaratıcılığa Kırmak, yalnızca bir kitap değil; alıştırmalar ve püf noktaları ile dünya edebiyatına damga vurmuş isimlerin gizemlerinin peşine düşeceğiniz bir harita, sizi ve hayallerinizi yutmak üzere olan bilinmezlere karşı rotanızı belirlemenizi sağlayacak bir pusula da aynı zamanda. Haydi, siz de dümeni yaratıcılığa kırın!

SEN DE KENDİ HİKÂYENİN KAHRAMANISIN

Sen de Kendi Hikâyenin Kahramanısın ise yıllardır yazar koçluğu yapan Kendra Levin'in yazarlara metinlerinden çok motivasyon anlamında destek olmayı hedefleyen bir başucu kitabı.

Yazar kimdir? Dünyaları düşleyen, sadece isim olarak hayal ettiği fikirleri insanlaştıran yahut sadece mevcut gerçeklerden mutlu olmayan insan mı? Yazar, tıpkı yazdıkları gibi kendi yolculuğuna atılmış bir kahramandır. Bir anlık cesaretle kendini yolculuğun tam ortasında bulan, kimi zaman kendinden emin adımlarla ilerleyen, kimi zaman nereye gideceğini, yola nasıl devam edeceğini bilemeyen, kimi zaman da bir akıl hocası ihtiyacıyla yanıp tutuşan.

Şimdi bir akıl hocası hayal edin! Yolculuğa çıkmanızda size yardım edecek, motivasyonunuzu kaybetmenize izin vermeyecek, zaaflarınızı yenmenizi kolaylaştıracak bir akıl hocası. Şüpheye düştüğünüzde size yeni yollar gösterecek, en iyi yaptığınız şeye odaklanmanızı sağlayacak kişi o… İşte bu kitapta onunla tanışacaksınız; yıllardır editörlük ve yazar koçluğu yapan Kendra Levin'le. Levin, Sen de Kendi Hikâyenin Kahramanısın kitabında, çalıştığı yazarların geçtiği zorluklardan ve kendi tecrübelerinden ilham alarak hazırladığı yönlendirmelerle sizi müthiş bir yolculuğa çıkarıyor. Bu sizin yazma yolculuğunuz, elbette başkahramanı da sizsiniz. Bir kahraman olduğunuzu kabul edin ve yolda karşınıza nasıl bir engel çıkarsa çıksın, hepsini gerçek bir kahraman gibi alt edin. İster ilk kez yazıyor olun ister daha önce birçok kitabınız yayımlanmış olsun, bu kitabın sonunda aradığı ilhama kavuşmuş, hiç olmadığı kadar disiplinli, amacına odaklı ve cesur bir kahramana dönüşeceksiniz. Unutmayın, "Maceraya yalnız başımıza atılmak zorunda değiliz, çünkü bizden önce yola çıkan kahramanlar var; labirent tüm ayrıntılarıyla biliniyor; tek yapmamız gereken kahramana yol gösteren ipi takip etmek."

Damla Göl'ün dilimize çevirdiği Dümeni Yaratıcılığa Kırmak ve Begüm Kovulmaz'ın dilimize çevirdiği Sen de Kendi Hikâyenin Kahramanısın, hep kitap etiketiyle raflarda yerini aldı.

