Hentbolda Türkiye Kupası Beşiktaş Mogaz'ın Oldu
Amasya Taşova YİBO: 26 - Beşiktaş Mogaz: 33Beşiktaş Mogaz, Hentbol Türkiye Kupası Final maçında Amasya Taşova Spor'u 33-26 yenerek şampiyon oldu.
Amasya Taşova YİBO: 26 - Beşiktaş Mogaz: 33
Beşiktaş Mogaz, Hentbol Türkiye Kupası Final maçında Amasya Taşova Spor'u 33-26 yenerek şampiyon oldu.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Amasya Taşova YİBO'yu 33-26 mağlup eden Beşiktaş Mogaz, kupanın sahibi oldu.
Ankara THF Spor Salonu'ndaki final maçı sonrası Siyah-beyazlılara kupasını, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Adem Ceylan birlikte verdi.
Sezonu çifte kupayla kapatan siyah-beyazlı hentbolcular, seremonide büyük sevinç yaşadı.
12. ŞAMPİYONLUK
Beşiktaş Mogaz, 2016-17 sezonu Türkiye Kupası'nı kazanarak toplamda 12. Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etti.
Siyah-beyazlılar, faaliyetlerine başladığından bu yana Hentbol Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa organizasyonlarında toplam 37 kupa kazandı.
Beşiktaş Mogaz'ın 1979-1980 sezonundan bugüne kadar kazandığı kupaların tarihleriyle sırası şöyle;
Süper Lig (13) : 1981, 1982, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Türkiye Kupası (12) : 1999, 2001, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017
Süper Kupa (12) : 1980, 1981, 1997, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016
Salon: THF
Hakemler: Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz
Amasya Taşova YİBO: Yevgen (Stanko), Ekrem Tüfekçidere, Yuzhbabenko, Karanovic 7, Samet Kanberoğlu 6, Çetin Çelik, Adnan Tayfur, Victor 4, Duric 3, Maros 5, Maksym 1
Beşiktaş Mogaz: İbrahim Demir (Doğukan Karatay), Vrazalic 5, Pribak 2, Tolga Özbahar 8, Onur Ersin 3, Nincevic 2, Ramazan Döne 5, Krsmancic 1, Buljubasic, Holpert 3, Doğukan Keser, Radojkovic 4, Emre Bakır
İlk yarı: 12-18
Diskalifiye: Ekrem Tüfekçidere (Amasya Taşova YİBO) İki dakika cezası alanlar: Krsmancic (2), Pribak (Beşiktaş Mogaz)
ANKARA / DHA