Hentbolda Şampiyonlar Belli Oldu

Okul Sporları Hentbol Gençler Kızlar-Erkeklerde şampiyonlar belli oldu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte organize ettiği okul sporları Hentbol Gençler Kızlar-Erkekler müsabakaları yapıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği okul sporları Hentbol Gençler Kızlar-Erkekler müsabakaları Kalıcı Konutlar Spor Salonunda madalya töreni ile sona erdi.



Erkeklerde Gümüşova Anadolu Lisesi birinci, Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Turgut Özal Anadolu Lisesi üçüncü, Farabi Anadolu Lisesi dördüncü olurken kızlarda Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci, Farabi Anadolu Lisesi ikinci, Gümüşova Anadolu Lisesi üçüncü ve Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu. - DÜZCE