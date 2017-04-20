Hentbolda Rakipler Belli Oluyor

Fransa'da düzenlenecek 2018 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin eleme gruplarındaki rakipleri, yarın belli olacak.



Başkent Paris'te yarın TSİ 13.30'da düzenlenecek eleme turu kura çekimine Türkiye, 3. torbadan katılacak.



Elemelerde yer alan 28 takım, 4'erli 7 gruba ayrılacak. Fransa'nın ev sahibi kontenjanından doğrudan katılacağı şampiyonaya, eleme gruplarında ilk 2 sırayı alan 14 takım ve en iyi üçüncü takım da katılma hakkı elde edecek.



Gruplarda ilk maçlar 27-28 Eylül 2017'de, son maçlar ise 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde oynanacak.



Elemelerde yer alan takımların torbalara dağılımı şöyle:



1. Torba: Norveç, Hollanda, Romanya, Danimarka, İsveç, İspanya, Karadağ



2. Torba: Rusya, Almanya, Polonya, Macaristan, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan



3. Torba: Slovakya, Slovenya, Ukrayna, Avusturya, Beyaz Rusya, Türkiye, Makedonya



4. Torba: İtalya, İzlanda, Litvanya, Portekiz, İsviçre



Öte yandan, ön eleme turunda A ve B grubunu lider tamamlayacak takımlar elemelere 4. torbadan katılacak.