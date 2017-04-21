Hentbolda Rakipler Belli Oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası elemelerinde İspanya, Almanya ve Litvanya ile 6. Grup'ta yer aldı.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 28 takımın mücadele edeceği eleme gruplarının kurası, şampiyona finallerinin ev sahibi Fransa'nın başkenti Paris'te çekildi.



Elemelerde takımlar dörderli 7 gruba ayrıldı. Kura çekimine 3. torbadan katılan Türkiye, 6. Grup'ta İspanya, Almanya ve Litvanya ile eşleşti. Gruplarda ilk maçlar 27-28 Eylül'de yapılacak.



Fransa'nın doğrudan katılacağı finallerde, gruplarında ilk 2 sırayı alan 14 takım ile en iyi 3. ekip yer alacak.



Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası finalleri, gelecek yıl 30 Kasım-16 Aralık'ta düzenlenecek.