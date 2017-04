Hentbolda Maçın Ardından

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde sahasında MYK Hentbol ile 23-23 berabere kalan Amasya Taşova YİBO'nun antrenörü Muhammet Bakır, "Bu maçta bir puan aldık diye düşünüyorum. Çünkü son saniyede rakibin kaçırdığı yedi metre atışı var. Bu gol olsa sahadan mağlup ayrılabilirdik." dedi.



Bakır, maçın ardından yaptığı açıklamada, hafta başından itibaren maça stres altında hazırlandıklarını söyledi.



Puan olarak kritik bir yerde bulunmalarının streslerini artırdığını dile getiren Bakır, "Stresi yüksek maçlarda oyun disiplininden kopmadan oynamak ve yakaladığımız pozisyonları golle sonuçlandırmak en güzeli. Bu maçta bir puan aldık diye düşünüyorum. Çünkü son saniyede rakibin kaçırdığı yedi metre atışı var. Bu gol olsa sahadan mağlup ayrılabilirdik. Kalecimiz bugün bize bir puanı aldı." diye konuştu.



Savunmada iyi olduklarını ama hücumda bireysel hatalardan dolayı kaçan pozisyonları bulunduğunu anlatan Bakır, "Bu stresli maçlarda herkes altından kalkamayabiliyor. Berabere kalmak mağlup olmaktan iyidir." ifadesini kullandı.



MYK Hentbol cephesi



MYK Hentbol antrenörü Aydemir Arslantürk geçen hafta da stresli bir maç oynadıklarını ve kazandıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Buraya da galibiyet için gelmiştik. Elimizden gelen mücadeleyi verdik. Maçta her iki takım da iyi savunma yaptı ve her iki takım da hücumda sıkıntı yaşadı. Maç başa baş geçti. Son saniyede kaçırdığımız yedi metre atışı var. O gol olsa istediğimiz sonucu almış olacaktık. Her iki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Galip gelmek istiyorduk ama maalesef olmadı."