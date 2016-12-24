Hentbolda Maçın Ardından

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. hafta maçında sahasında Merzifon Belediyespor'a 30-26 yenilen Amasya Taşova YİBO'da antrenör Muhammet Bakır, "Son beş dakikasına kadar ortak olduğumuz maçı son bölümde yaptığımız hatalardan dolayı kaybettik." dedi.



Bakır, maçın ardından yaptığı açıklamada, sezon başından beri dar bir kadro ile mücadele ettiklerini söyledi. İyi bir takım karşısında mücadele ettiklerini dile getiren Bakır, şu ifadeleri kullandı:



"Merzifon Belediyespor maçının zor geçeceğini biliyorduk ve öyle de oldu. Sezon başından itibaren dar bir sporcu kadromuz olduğunu söylüyoruz. Bu maçta çok iyi mücadele ettik. Hentbol adına çok güzel bir maç izledik. Dar kadromuz olduğundan dolayı sporcularımız yeteri kadar dinlenemedi. Buna rağmen son beş dakikasına kadar ortak olduğumuz maçı son bölümde yaptığımız hatalardan dolayı kaybettik. Merzifon Belediyespor'u tebrik ediyorum."



Merzifon Belediyespor cephesi





Merzifon Belediyespor Antrenörü Murat Mızrakçı ise zor maçı kazanarak üst üste 5. galibiyete ulaştıklarını belirtti.



Her iki takımın da galip gelmeyi çok istediği belirten Mızrakçı, şunları kaydetti:



"Maç baştan sona çekişme içinde geçti. Her iki takım da galip gelmeyi maçın başından itibaren çok istedi. Amasya Taşova YİBO eksik kadrosuna rağmen iyi mücadele etti. Maçın sonlarına doğru daha fazla oyuncu değiştirme avantajını kullandık. Rakibimiz yoruldu ve biz de bu avantajla dört sayılık bir galibiyet aldık. Bu galibiyet sayesinde üzerimizdeki deplasman gerginliğini atmış olduk. Umarım ligin ikinci yarısında galibiyet serimiz devam eder."