Hentbol: Toplu Sonuç
Bayanlar Hentbol Süper Lig'de 22. hafta, tek maç dışında geride kaldı.
Bayanlar Hentbol Süper Lig'de 22. hafta, tek maç dışında geride kaldı.
Ligde 22. haftanın son maçı, 15 Nisan Cumartesi günü Eskişehir Hentbol ile Adana Şakirpaşa arasında oynanacak.
Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Osmangazi Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 23-29
Genç Uşakspor-Samsun Gençlik: 43-30
Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 30-30
Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 34-27
Zağnosspor-Aksaray Belediyespor: 33-21
Kastamonu Belediyespor-Artsam Koleji: 43-28
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