Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 2. turunda gruplarda ikinci maçlar yapıldı.

Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 2. turunda gruplarda ikinci maçlar yapıldı.

Ankara, İzmir ve Amasya'da oynanan grup maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu (Amasya)

Marmara Üniversitesi-Merzifon Belediyespor: 25-40

Beykoz Belediyespor-Trabzonspor: 27-25

B Grubu (Ankara)

Gümüşhane Belediyespor-Maliye Piyango: 25-31

Bozokspor-Amasya Taşova YİBO: 32-36

C Grubu (Ankara)

MYK Hentbol-Aziziye Belediyesi Termalspor: 31-28

Adıyaman Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor: 25-30

D Grubu (İzmir)

Antalyaspor-Göztepe: 27-33

Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Mogaz: 25-30

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