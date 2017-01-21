Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbolda Bayanlar Süper Lig'e 15. hafta maçlarıyla devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 14. hafta müsabakalarıyla başladı.

Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbolda Bayanlar Süper Lig'e 15. hafta maçlarıyla devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 14. hafta müsabakalarıyla başladı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Bayanlar Süper Lig

Samsun Gençlik-Adana Şakirpaşa: 30-35

Genç Uşakspor-Yenimahalle Belediyespor: 18-37

Muratpaşa Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 34-24

Artsam Koleji-Aksaray Belediyespor: 24-26

Ardeşen Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24-19

Erkekler Süper Lig

Selçuklu Belediyespor-Merzifon Belediyespor: 25-31

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