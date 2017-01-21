Hentbolda Bayanlar Süper Lig'e 15. hafta maçlarıyla devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 14. hafta müsabakalarıyla başladı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Bayanlar Süper Lig
Samsun Gençlik-Adana Şakirpaşa: 30-35
Genç Uşakspor-Yenimahalle Belediyespor: 18-37
Muratpaşa Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 34-24
Artsam Koleji-Aksaray Belediyespor: 24-26
Ardeşen Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24-19
Erkekler Süper Lig
Selçuklu Belediyespor-Merzifon Belediyespor: 25-31
Hentbol: Toplu Sonuç
Hentbolda Bayanlar Süper Lig'e 15. hafta maçlarıyla devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 14. hafta müsabakalarıyla başladı.
Hentbolda Bayanlar Süper Lig'e 15. hafta maçlarıyla devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 14. hafta müsabakalarıyla başladı.
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