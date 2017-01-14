Hentbol: Toplu Sonuç

Bayanlar Hentbol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı 14. hafta müsabakalarıyla başladı.



Yapılan 7 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle oldu:



Adana Şakirpaşa-Genç Uşakspor: 24-22



Aksaray Belediyespor-Samsun Gençlik: 30-26



Eskişehir Hentbol-Üsküdar Belediyespor: 38-38



İzmir Büyükşehir Belediyespor-Artsam Koleji: 35-29



Ardeşen Gençlik-Muratpaşa Belediyespor: 24-24



Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 27-29



Zağnosspor-Osmangazi Belediyespor: 38-26