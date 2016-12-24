Hentbol: Toplu Sonuç

Erkekler Hentbol Süper Lig'de bugün oynanan 13. hafta maçlarıyla ilk devre tamamlandı.

Hentbol: Toplu Sonuç

Erkekler Hentbol Süper Lig'de bugün oynanan 13. hafta maçlarıyla ilk devre tamamlandı.

Ligin ilk yarısının son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Selçuklu Belediyespor-MYK Hentbol: 25-27

Amasya Taşova YİBO-Merzifon Belediyespor: 26-30

Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor: 23-25

Maliye Piyango-Beşiktaş Mogaz: 21-36

Trabzonspor-Göztepe: 26-26

Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Aziziye Belediyesi Termalspor: 27-26

Beykoz Belediyespor-Bozokspor: 33-20

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