Hentbol - Kastamonu Belediyespor: 38 - Eskişehir Hentbol: 23

Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Eskişehir Hentbol'u 38-23 mağlup etti.



Ligin 15. haftasında Atatürk Spor Salonu'nda oynayan müsabakanın ilk yarısı 18-14 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Kastamonu Belediyespor'dan Serpil İskenderoğlu 8, Eskişehir Hetbol da ise Maya Koznjak 7 golle takımlarını en çok skor üreten isimleri oldu.