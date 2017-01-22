Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Eskişehir Hentbol'u 38-23 mağlup etti.
Ligin 15. haftasında Atatürk Spor Salonu'nda oynayan müsabakanın ilk yarısı 18-14 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Kastamonu Belediyespor'dan Serpil İskenderoğlu 8, Eskişehir Hetbol da ise Maya Koznjak 7 golle takımlarını en çok skor üreten isimleri oldu.
Hentbol - Kastamonu Belediyespor: 38 - Eskişehir Hentbol: 23
Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Eskişehir Hentbol'u 38-23 mağlup etti.
Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Eskişehir Hentbol'u 38-23 mağlup etti.
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