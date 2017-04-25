Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu.
Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları oynandı. Rövanş maçlarının ardından rakiplerini eleyen İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor ve Zağnosspor Dörtlü Final'e adını yazdırdı.
Dörtlü Final müsabakaları 3-4 Mayıs'ta oynanacak. Yarı final eşleşmeleri ise 27 Nisan Perşembe günü Türkiye Hentbol Federasyonunun binasında gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.
Kupada çeyrek final ilk ve rövanş maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
İlk maç
|Muratpaşa Belediyespor-Samsun Gençlik
|42-24
|Adana Şakirpaşa-İzmir Büyükşehir Belediyespor
|25-26
|Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor
|32-25
|Ardeşen Gençlik-Zağnosspor
|27-29
Rövanş
|Samsun Gençlik-Muratpaşa Belediyespor
|18-41
|İzmir Büyükşehir Belediyespor-Adana Şakirpaşa
|27-24
|Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor
|24-23
|Zağnosspor-Ardeşen Gençlik
|24-26
sponsored ads