Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu.



Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları oynandı. Rövanş maçlarının ardından rakiplerini eleyen İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor ve Zağnosspor Dörtlü Final'e adını yazdırdı.



Dörtlü Final müsabakaları 3-4 Mayıs'ta oynanacak. Yarı final eşleşmeleri ise 27 Nisan Perşembe günü Türkiye Hentbol Federasyonunun binasında gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.



Kupada çeyrek final ilk ve rövanş maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:



İlk maç









Rövanş



