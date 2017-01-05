Hentbol: İl Birinciliği Müsabakaları

Okul Sporları hHentbol Gençler İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.



Osmaniye merkez ve Kadirli Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 7 okul takımından 98 sporcu katıldı.



Müsabakalar sonucunda, genç kızlar kategorisinde Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Derviş Paşa Anadolu Lisesi üçüncü oldu.



Erkekler kategorisinde ise müsabakalara katılan iki takımdan Özel Bilgekent Okulları birinciliği, Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi de ikinciliği elde etti.



Dereceye girenlere takımlar ile sporculara, kupa ve madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Arif Özsarı ve Kadirli İlçe Müdürü Yılmaz Bal tarafından verildi.