Hentbol: Hazırlık Maçı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, deplasmanda Yunanistan ile yaptığı ikinci hazırlık maçını 30-22 kaybetti.



Başkent Atina'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi ekip 15-8 önde tamamladı.



2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Estonya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren milliler, bu kapsamda Yunanistan ile deplasmanda dün oynadığı karşılaşmayı da 24-22 kaybetmişti.



Milli takım kafilesi, yarın akşam Türkiye'ye dönecek.