Hentbol: Haftanın Programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta maçları yapılacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:



Yarın:



19.00 Göztepe-Selçuklu Belediyespor (Bülent Özkul)



15 Nisan Cumartesi:



15.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Trabzonspor (Aziziye)



16.00 Beşiktaş Mogaz-Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)



17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Antalyaspor (THF)



17.00 Nilüfer Belediyespor-Maliye Piyango (Nilüfer Belediyesi)



17.00 Bozokspor-Amasya Taşova YİBO (Bozok)



17.00 MYK Hentbol-Merzifon Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)



Bayanlar Süper Lig



Bayanlar Süper Lig'de ise 22. hafta erteleme maçı yapılacak.



Eskişehir Hentbol ile Adana Şakirpaşa arasında 15 Nisan Cumartesi günü Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.