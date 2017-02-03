Hentbol: Haftanın Programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmaları oynanacak, Bayanlar Süper Lig'e ise 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Hentbol: Haftanın Programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmaları oynanacak, Bayanlar Süper Lig'e ise 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Bayanlar Süper Lig

Yarın:

13.00 Samsun Gençlik-Eskişehir Hentbol (Samsun Atatürk)

14.00 Genç Uşakspor-Zağnosspor (Kalfa)

15.00 Artsam Koleji-Yenimahalle Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Celal Atik)

5 Şubat Pazar:

15.00 Kastamonu Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

Ligde haftanın ilk maçında Ardeşen Gençlik, Adana Şakirpaşa'yı 21-17 yendi.

Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Selçuklu Belediyespor-Antalyaspor (Selçuklu Belediyesi)

5 Şubat Pazar:

15.00 Trabzonspor-Merzifon Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)

15.00 Maliye Piyango-MYK Hentbol (THF)

17.00 Beykoz Belediyespor-Amasya Taşova YİBO (Recep Şahin Köktürk)

17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Bozokspor (THF)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Göztepe (Nilüfer Belediyesi)

17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Beşiktaş Mogaz (Aziziye)

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