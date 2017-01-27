Hentbolda Bayanlar Süper Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de yapılacak maçların programı şöyle:
Bayanlar Süper Lig
Yarın:
13.00 Adana Şakirpaşa-Artsam Koleji (Serinevler Yüreğir)
14.00 Aksaray Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Hasan Dağı)
15.00 Eskişehir Hentbol-Genç Uşakspor (Porsuk)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Celal Atik)
16.00 Osmangazi Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Dikkaldırım)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Samsun Gençlik (THF)
17.00 Zağnosspor-Kastamonu Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)
Erkekler Süper Lig
29 Ocak Pazar:
13.00 Bozokspor-Maliye Piyango (Bozok)
13.00 Amasya Taşova YİBO-Selçuklu Belediyespor (Taşova)
14.00 Merzifon Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Suluova Mahmut Demir)
15.00 Antalyaspor-Aziziye Belediyesi Termalspor (Antalya)
15.00 Göztepe-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (Bülent Özkul)
15.00 MYK Hentbol-Trabzonspor (THF)
16.00 Beşiktaş Mogaz-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
Hentbol: Haftanın Programı
Hentbolda Bayanlar Süper Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları oynanacak.
Hentbolda Bayanlar Süper Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları oynanacak.