Hentbol: Haftanın Programı

Hentbolda Bayanlar Süper Lig'e 15. hafta maçlarıyla devam edilecek. Erkekler Süper Lig'de ise 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 14. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Hentbol: Haftanın Programı

Hentbolda Bayanlar Süper Lig'e 15. hafta maçlarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 14. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Selçuklu Belediyespor-Merzifon Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

22 Ocak Pazar:

13.00 Amasya Taşova YİBO-Antalyaspor (Taşova)

14.00 Maliye Piyango-Göztepe (THF)

15.00 Trabzonspor-Bozokspor (Trabzon 19 Mayıs)

17.00 Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol (Recep Şahin Köktürk)

17.00 Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Beşiktaş Mogaz (THF)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Aziziye Belediyesi Termalspor (Nilüfer Belediyesi)

Bayanlar Süper Lig

Yarın:

13.00 Samsun Gençlik-Adana Şakirpaşa (Samsun Atatürk)

14.00 Genç Uşakspor-Yenimahalle Belediyespor (Kalfa)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

15.00 Artsam Koleji-Aksaray Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

16.00 Ardeşen Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu)

22 Ocak Pazar:

15.00 Kastamonu Belediyespor-Eskişehir Hentbol (Kastamonu Atatürk)

18.00 Üsküdar Belediyespor-Zağnosspor (Çamlıca)

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