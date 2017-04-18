Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali

Salon: THFHakemler: Hasan Kılıç, Özdemir Kaan ÇınarAziziye Belediyesi Termalspor: Maksutov (Veysel Alkış), Emre Tosun 1, Stanislav 5, Zakharov 6, Dmitrii 4, Ersin Aslan, Vasyuk 1, Stetsyura 3, Rumiantsev 1, Gradan 1, Mert Makasoğlu 2, Babenkov 2, Arif Ufuk Çalık 2Beşiktaş Mogaz: İbrahim...

Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali

Salon: THF

Hakemler: Hasan Kılıç, Özdemir Kaan Çınar

Aziziye Belediyesi Termalspor: Maksutov (Veysel Alkış), Emre Tosun 1, Stanislav 5, Zakharov 6, Dmitrii 4, Ersin Aslan, Vasyuk 1, Stetsyura 3, Rumiantsev 1, Gradan 1, Mert Makasoğlu 2, Babenkov 2, Arif Ufuk Çalık 2

Beşiktaş Mogaz: İbrahim Demir (Doğukan Karatay), Vrazalic 9, Pribak 8, Krsmancic 2, Buljubasic, Radojkovic 1, Nincevic 2, Ramazan Döne 9, Tolga Özbahar 1

İlk yarı: 14-15

İki dakika cezası alanlar: Dmitrii, Emre Tosun, Gradan, Stanislav (2), Arif Ufuk Çalık (Aziziye Belediyesi Termalspor), Ramazan Döne, Vrazalic (Beşiktaş Mogaz)

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Aziziye Belediyesi Termalspor'u 32-28 yenen Beşiktaş Mogaz, finalde Amasya Taşova YİBO'nun rakibi oldu.

Amasya Taşova YİBO ile Beşiktaş Mogaz arasındaki final maçı, yarın saat 17.00'de THF Spor Salonu'nda oynanacak.

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